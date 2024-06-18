В Московском зоопарке показали, как мама кормит панду Катюшу молоком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале опубликовала ролик, на котором панда Катюша лакомится материнским молоком. На кадрах видно, как Диндин лежит на бревнах, а бамбуковый медвежонок, забравшись сверху, ест.

Смотреть, как Катюша ест молочко, можно бесконечно, — подписала видео Акулова.

Подписчики Акуловой отметили, что Диндин в процессе кормления выглядит «умиротворенно и отрешенно». Некоторые назвали видео очень трогательным и подчеркнули, что мама наслаждается времяпровождением с детенышем.

Самое трогательное видео. Мама наслаждается каждым мгновением со своей дочкой. Игры, кормление, воспитание, — написала одна из пользовательниц.

Ранее Акулова показала, как панда Катюша сыграла с мамой Диндин в догонялки в уличном вольере Московского зоопарка. В минутном ролике можно увидеть, как животные бегают друг за другом у деревянной горки. Диндин попыталась догнать Катюшу, но бамбуковый медвежонок постоянно убегал. За происходящим следили посетители зоопарка. Подписчики Акуловой отметили, что Катюша действительно стала уже достаточно быстрой и ловкой, поэтому Диндин тяжело за ней угнаться.