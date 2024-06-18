Врач назвал опасность для печени при контакте с дикими животными Врач Багмет: при контакте с дикими животными можно подхватить паразитов печени

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Люди, которые контактируют с дикими животными, рискуют заразиться двумя паразитарными заболеваниями печени, заявил врач-хирург, главный научный сотрудник отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Николай Багмет в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, речь идет об эхинококкозе и альвеококкозе, который также называют «паразитарным раком».

По его словам, в первом случае в печени образуется киста, заполненная жидкостью, внутри которой иногда могут быть дочерние кисты. Образование напоминает шар, заполненный большим количеством дополнительных паразитарных шариков.

Альвеококкоз, его еще называют «паразитарный рак», обладает основными характеристиками злокачественной опухоли. То есть это такой тканевой конгломерат очень плотной консистенции. Особенность его роста такова, что он прорастает в окружающие структуры, а также может давать отдаленные отсевы, напоминающие метастазы при раке, — сказал Багмет.

По словам специалиста, оба паразита попадают в организм через ЖКТ, в зоне риска в первую очередь находятся сотрудники или посетители зоопарков и заповедников, работники охотхозяйств или сферы животноводства, а также те, кто регулярно занимается охотой или отдыхает в дикой природе. Врач отметил, что в обоих случаях заболевания развиваются медленно, в течение нескольких лет, и все это время симптомы могут не проявляться.

Для профилактики эксперт посоветовал соблюдать правила гигиены и проводить регулярные обследования. Основной способ обнаружения патологии является УЗИ, уже после применяются анализы на антитела к паразитам.

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