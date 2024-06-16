Кошка перегрызла проводку в квартире и устроила пожар Кошка устроила пожар в хозяйской квартире в Забайкалье

Фото: t.me/mchs_official*

В городе Нерчинске Забайкальского края кошка устроила пожар в квартире, сообщает пресс-служба МЧС России. Животное перегрызло электропроводку, из-за чего произошло короткое замыкание. Пожарные смогли не только потушить пламя, но и спасли четырехлапого из огня.

Пожарные МЧС России сквозь густой дым увидели лежащую без сознания кошку. Ее вынесли на свежий воздух и привели в чувство. Огонь на 20 кв. м ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники. <...> Пушистый охотник перегрыз электропроводку, произошло короткое замыкание, — сообщили в МЧС.

В МЧС напомнили, что в квартирах следует убирать провода, чтобы домашние животные не могли до них добраться.

В июне на улице Ульяновых в Уфе сгорел приют для животных Любови Локотко, несколько десятков кошек погибли. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, в тушении участвовал 21 сотрудник МЧС, задействовано шесть единиц техники. До этого в столице Башкирии злоумышленники подожгли собачий приют. Тогда погибли две собаки. Большинство животных удалось спасти, так как прохожий вовремя заметил огонь.

Ранее корги съел 20 шоколадок в обертке и едва не погиб. Собаку вовремя доставили к ветеринарам, которые смогли спасти ему жизнь. Врачи вызвали рвоту у собаки с помощью препаратов и поставили капельницу для вывода токсинов.