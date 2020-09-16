Каждый пятый житель Подмосковья страдает ожирением

https://static.news.ru/photo/bfb12a34-f82d-11ea-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году Росстат впервые провёл исследование по количеству населения, страдающего избыточным весом. Социолог, антрополог, председатель Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина сообщила, что избыточную массу тела имеют около 40% жителей Московской области, а каждый пятый страдает ожирением. Причём этот показатель ниже среднего по России.

Примерно 20% жителей Подмосковья имеют ожирение. Это ниже, чем в среднем по России. 40% населения Московской области имеет избыточный вес. С ростом у россиян всё нормально, самая главная угроза — это риск ожирения, причём даже среди детей, — сообщила в эфире «Радио 1» Халтурина.

Она рассказала, что начиная со сталинского периода происходило увеличение роста и веса среднестатистического россиянина. Количество белка в пище играло не последнюю роль. После войны тенденция накормить была особенно сильна, в то время шёл рост потребления мясных, колбасных изделий, насыщенных жиров. В постсоветский период этот рост немного снизился, но потом вновь стал активным. В начале 2000-х годов, по словам диетолога, начал наблюдаться рост ожирения, причём больше — среди мужчин. Эта тенденция наблюдается во всех странах, но история успеха в борьбе с этим процессом почти нулевая.

Как писал NEWS.ru, клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина назвала простой способ не только сбросить лишние килограммы и обеспечить здоровое питание на работе, но и урезать траты. В этом способен помочь обычный ланч-бокс — герметичный контейнер для переноски еды. Взятая из дома полезная еда, по её словам, может стать эффективным инструментом для контроля веса и расходов. При желании в ланч-бокс можно поместить целый обед, заранее тщательно продумав его состав. Она пояснила, что человек, который отправится на перерыв с коллегами, «с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного». Дело в том, что во время голода организм требует быстрых углеводов, а это — сэндвичи или гамбургеры.