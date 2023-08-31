Кандидата в гордуму Екатеринбурга забросали помидорами и распылили газ «Яблоко» сообщило о нападении на кандидата в гордуму Екатеринбурга Зобнину

Фото: t.me/yabloko_ekb

Наталья Зобнина

Двое мужчин напали на кандидата в депутаты Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко» Наталью Зобнину, сообщает в Telegram пресс-служба регионального отделения партии. В сообщении говорится, что один из злоумышленников закидал политика помидорами, после чего распылил перцовый газ. Второй снимал происходящее на телефон.

После встречи с избирателями во время поквартирного обхода, в подъезде дома на Армавирской, 17, двое неизвестных мужчин напали на кандидата в депутаты от «Яблока» Татьяну Зобнину по избирательному округу №6. Со слов Татьяны, один из мужчин распылил ей в лицо газоперцовую смесь и начал бросать помидорами, второй все это снимал на телефон, — говорится в сообщении «Яблока».

Нынешнее состояние Зобниной неизвестно. Она обратилась в полицию с заявлением на нападавших.

4 июля в Грозном напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в столицу Чечни на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

Как рассказывали сами пострадавшие, по дороге из аэропорта их машину заблокировали три автомобиля с вооруженными людьми. Милашину били по пальцам, обрили голову, а затем облили зеленкой. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей. Немов получил ножевое ранение в ногу.

По факту нападения на журналистку и адвоката Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что поручил приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Нападавшие найдены не были.