Канал незаконной миграции накрыли в Крыму ФСБ: в Крыму пресекли канал незаконной миграции иностранцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму пресекли канал незаконной миграции иностранцев, передает РЕН ТВ со ссылкой на Федеральную службу безопасности. По данным ведомства, двое жителей полуострова искали женщин, готовых за деньги вступать в фиктивный брак с мигрантами, чтобы те получали разрешение на временное проживание в России.

В ФСБ сообщили, что в отношении двух организаторов «бизнеса» и четырех женщин возбудили уголовные дела. Им грозит до семи лет колонии.

Ранее за организацию незаконной миграции в Кузбассе задержан директор Единого центра тестирования и образования мигрантов, а также два его пособника. В пресс-службе СУ СК по Кемеровской области сообщили, что подозреваемые организовали фиктивные экзамены на знание русского языка и истории России для граждан Узбекистана.

Госдума 18 июня в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку. Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания иностранцев, находящихся на территории РФ.

Замглавы комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.