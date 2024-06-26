В Кузбассе задержали организаторов незаконной миграции из Узбекистана СК: троих жителей Кузбасса задержали за организацию незаконной миграции

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За организацию незаконной миграции в Кузбассе задержаны директор Единого центра тестирования и образования мигрантов, а также два его пособника, сообщили в СУ СК по Кемеровской области. Они организовали фиктивные экзамены на знание русского языка и истории России для граждан Узбекистана.

В период с июня 2021 года по май 2023 года участники преступной группы организовали незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Узбекистана путем фиктивного проведения комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии у них минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена, — говорится в сообщении.

Госдума ранее в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку. Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания иностранцев, находящихся на территории РФ.

Замглавы комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.