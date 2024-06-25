Кадыров ответил на обвинения СБУ в адрес главы Университета спецназа Кадыров ответил СБУ на обвинения в адрес главы Университета спецназа Вайханова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале иронично отреагировал на обвинения, выдвинутые СБУ в адрес главы Российского университета спецназа имени В. В. Путина Байбетара Вайханова. В его отношении на Украине было заведено уголовное дело по статье «о пособничестве в ведении агрессивной войны».

СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь! — написал Кадыров.

На днях чеченский лидер назвал санкции, введенные Евросоюзом против его матери, приятным подарком. Он подчеркнул, что эта мера стала настоящим признанием ее заслуг в деле поддержки российских военнослужащих и их семей.

После атаки ВСУ на Севастополь глава Чечни Рамзан Кадыров счел удар по городу «гнусным террористическим актом украинских боевиков». Он высказал предположение, что возмездие за это нападение настигнет виновных очень скоро. Кадыров пояснил, что ВСУ предпочитают нещадно бомбить и проливать кровь невинных людей вместо того, чтобы показать себя на обширной линии фронта, где есть реальный противник, способный дать отпор.

После терактов в Махачкале и Дербенте Кадыров предложил властям Дагестана любую помощь в поимке преступников. Он посетовал, что в качестве жертв эти «последние нелюди» выбрали больного и старого священника, а также беззащитных и безоружных людей.