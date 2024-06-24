«Щедрый подарок»: Кадыров ответил на введение санкций против его матери Кадыров поблагодарил Евросоюз за введение санкций против его матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал приятным и щедрым подарком внесение его матери, президента общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, в санкционный список Европейского союза. Он поблагодарил объединение за такой шаг. По мнению главы Чечни, включение его матери в этот реестр стало настоящим признанием ее заслуг в поддержке российских военнослужащих и их семей.

Такой щедрый подарок в преддверии 20-й годовщины со дня образования РОФ она получила за активную поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Я выражаю глубокую благодарность Евросоюзу за высокую оценку деятельности Аймани Несиевны и за такой приятный подарок, — заявил Кадыров.

Он также напомнил, что фонд Кадырова является благотворительной организацией. В свое время она поддержала Турцию после землетрясения, а также регулярно оказывает помощь странам Африки.

Да, фонд отправлял и продолжает отправлять гуманитарные грузы детям Донбасса, дает им возможность пройти реабилитацию после многолетних ужасов войны. Мы про это. А вы о чем, господа? — добавил Кадыров.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отреагировал на включение в санкционный список Евросоюза. Музыкант объяснил это тем, что он является русским человеком.