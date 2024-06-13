«Изнанка»: ВКС России разнесли авиабомбами место совещания офицеров ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34 ВКС России

Telegram-канал «Изнанка» сообщил об авиаударе российских ВКС по зданию, где проходило совещание офицеров теробороны ВСУ. Как отмечает канал, атака была осуществлена авиабомбами ФАБ в населенном пункте Цветковое в Запорожской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В публикации канала утверждается, что потери противника составили не менее 25 человек, включая старших офицеров, а приехавшая на место группа эвакуации вывезла лишь несколько раненых.

Тот же Telegram-канал в начале июня сообщил, что ВС РФ ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по зданию в районе города Изюма в Харьковской области, где располагался пункт временной дислокации украинских войск. Согласно его сведениям, там находились старшие офицеры ВСУ. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Утром 13 июня стало известно, что ВСУ покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, артиллерия ВС РФ и ВКС не оставили противнику шансов и противник на этом участке фронта понес значительные потери.

Ранее сообщалось, что во время освобождения Новомихайловки в ДНР российские бойцы уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ. Как рассказал российский военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец, речь идет о 233-й украинской бригаде. Минобороны России эту информацию не комментировало.