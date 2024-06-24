Источник NEWS.ru сообщил о взрывном устройстве в церкви в Махачкале

Фото: AP/TASS

Источник NEWS.ru сообщил, что в церкви в Махачкале, которая 23 июня подверглась атаке террористов, нашли взрывное устройство. По словам собеседника издания, там работают сотрудники ФСБ, все оцеплено.

В церкви в Махачкале, где вчера были боевики, нашли какое-то взрывное устройство. Все оцеплено, работает ФСБ, — рассказал источник издания.

В Дербенте и Махачкале накануне неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате был убит священник в Дербенте. Кроме того, при обстреле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале погиб сторож церкви.

Раненный в ходе перестрелки в Дагестане полицейский ранее рассказал, что террористы во время погони остановились на дороге, дождались правоохранителей и открыли по ним огонь из автоматов. По его словам, он прибыл на подмогу. В этот момент машина со злоумышленниками проехала мимо него. Он бросился в погоню, однако не успел даже перезарядить оружие, как получил ранения.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов позже призвал ввести смертную казнь для террористов и «гнать из власти» их родственников. Парламентарий выразил мнение, что только таким образом можно победить и защитить РФ. По его словам, враги государства используют бандитов и экстремистов, чтобы развалить страну.