Иностранец попал в ДТП под Выборгом и замерз насмерть Иностранец насмерть замерз в лесу после аварии в Выборгском районе Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП в Выборгском районе Ленобласти, сообщает портал 47news. 35-летний мужчина из ближнего зарубежья на легковом автомобиле въехал в ограждение на трассе «Скандинавия», после чего бросил транспорт и убежал в лес.

Когда мужчину нашли, он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Сети появилось видео ДТП, на котором белая иномарка сбивает подростка на Колпинском шоссе Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как мальчик пытается перебежать дорогу и попадает под движущийся с большой скоростью автомобиль. Полиция уже разыскала машину и предполагаемых владельцев, ими оказались мужчины в возрасте 26 и 28 лет.

После аварии 17-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и травму шейного отдела позвоночника.

30 декабря восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Волгоградской области. Авария произошла в Суровикинском районе на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Госпитализация понадобилась семерым пострадавшим, еще одного отпустили на амбулаторное лечение после осмотра.