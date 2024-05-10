Иномарка вылетела на остановку и насмерть сбила пешехода в Челябинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске на улице Дегтярева произошло столкновение двух автомобилей — Peugeot и Honda Civic, сообщает URA.RU. По предварительным данным, после столкновения одна из машин сбила пешехода.

В результате ДТП иномарка выехала на тротуар, где находились люди. Один человек скончался от полученных травм, также сообщается о втором пострадавшем. Сейчас проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус с пассажирами рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге. ЧП произошло после того, как автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограждение и упал в реку. По данным Telegram-канала «112», пять человек погибли в результате случившегося, еще нескольким пассажирам понадобилась помощь врачей. На месте работают оперативные службы.

Также в центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с легковушкой и внедорожником. Предположительно, виновником аварии является уроженец Узбекистана, который был в нетрезвом состоянии, сообщала «Фонтанка».