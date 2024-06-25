Иномарка сбила юного велосипедиста в российском городе В Петербурге школьник на велосипеде пытался переехать дорогу и попал под машину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водитель Chery Tiggo сбил 13-летнего подростка, который пытался пересечь дорогу на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке Советской и Первомайской улиц в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, мальчик был без сопровождения взрослых. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. На кадрах, опубликованных 78.ru, можно увидеть, что ребенок хотел переехать дорогу при плотном транспортном потоке.

В городе Вязьме Смоленской области мусоровоз наехал на женщину и оторвал ей ногу от бедра. В полиции рассказали, что водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд при движении задним ходом. Пострадавшая — женщина 1986 года. Очевидцы говорят, что водитель сигналил женщине неоднократно.

Водитель и два пассажира автомобиля BMW, который вылетел с третьего этажа крытой парковки торгового центра «Галерея», скончались от полученных травм. Один из погибших — ребенок. По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка. По словам свидетелей, водитель перепутал педали газа и тормоза.