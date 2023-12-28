В Хабаровске Дед Мороз попал в аварию и устроил драку Хабаровчанин в образе Деда Мороза подрался с водителем после ДТП

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, устроил драку на проезжей части на улице Павла Морозова в Хабаровске, сообщает Telegram-канал «ДПС Контроль-ХабароVск». Судя по кадрам с места происшествия, конфликту предшествовало ДТП.

На кадрах видно, как переодетый в костюм Деда Мороза мужчина вышел на трассу, чтобы выяснить отношения с оппонентом. Во время разговора сказочный персонаж схватил водителя за голову, повалил на асфальт и сел сверху. Затем мужчин разняли прохожие.

Ранее сообщалось, что полицейский патруль был вынужден выгонять дикого кабана, выбежавшего на проезжую часть в подмосковных Мытищах. В Сети появились кадры, на которых видно, как полицейский автомобиль медленно сопровождает животное в лес.

До этого стало известно, что в Москве двое мужчин в состоянии наркотического опьянения устроили массовое ДТП, пытаясь скрыться от правоохранителей. В поле зрения росгвардейцев попал автомобиль, объявленный в розыск. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить злоумышленников.

Ранее еще одна авария в Москве попала на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся в результате массового ДТП на МКАД.