Выгоняющий кабана с дороги в Мытищах патруль попал на видео В Мытищах кабана выгнали с дороги в сопровождении полицейского патруля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полицейский патруль был вынужден выгонять дикого кабана, выбежавшего на проезжую часть в подмосковных Мытищах. RT опубликовал кадры, на которых видно, как полицейский автомобиль медленно сопровождает животное в лес.

Ранее МЧС России опубликовало кадры нашествия косуль в Омской области. На видео испуганные животные мечутся по дворам и дорогам. Поэтому в ведомстве обратили внимание автомобилистов на необходимость соблюдать скоростной режим, так как траектория движения «гостей», которые находятся в стрессовом состоянии, непредсказуема. Часто они внезапно выскакивают на дорогу и становятся причиной ДТП. По версии спасателей, животные вышли к людям из-за крайне низких температур.

До этого жителям столичного региона рассказали, как вести себя из-за участившихся случаев появления кабанов на территориях жилых построек. Диких зверей в зимнее время привлекают свалки с пищевыми отходами и они выходят к людям, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Однако безобидные на вид животные могут расценить действия человека как агрессивные. Эксперт посоветовал при встрече с кабанами в городе не делать резких движений, держаться на расстоянии и не издавать громких звуков.