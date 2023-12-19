Москвичам рассказали, как уберечься при встрече с дикими кабанами Ветеринар Шеляков: при встрече с дикими кабанами не надо делать резких движений

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Участившиеся случаи появления кабанов на окраинах Москвы связаны как с расширением границ города, так и с привлекательными для диких животных свалками с пищевыми отходами, однако при встрече с ними не надо делать резких движений или кричать, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, безобидные на вид животные могут расценить действия человека как агрессивные.

Они без страха заходят в город из-за того, что люди пытаются их приручить, подкормить, поэтому большой опасности кабаны для человека не представляют. Тем не менее заискивать с ними или пытаться поймать, чтобы сфотографировать, не стоит. Все-таки это сильное, верткое животное, которое может расценить действия человека как опасность для себя или своих детенышей. При встрече с кабанами в городе советую не делать резких движений, держаться на расстоянии и не издавать громких звуков, — предупредил эксперт.

В начале декабря в населенный пункт в Хабаровском крае начал наведываться тигр. Хищник сначала растерзал местную собаку, а затем и ее хозяина, когда тот пошел в лес на поиски питомца. Позднее стало известно, что в одном из сел соседнего Приморского края тигр съел нескольких собак. Местные жители опасались, что вскоре хищник может напасть и на них. Спустя несколько дней этих диких зверей в обоих регионах отловили.