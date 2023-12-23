Массовое ДТП с возгоранием автомобиля в Москве попало на видео Два человека погибли в массовом ДТП на МКАД

Автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся в результате массового ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в аварии есть погибшие. Инцидент попал на записи с камер видеонаблюдения.

На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в результате чего один из них оказался на полосе встречного движения и загорелся. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, в аварии погибли два человека, число пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего. Движение на участке затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся на крышу в результате аварии на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Уточняется, что ДТП произошло на 134-м километре трассы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого стало известно, что на трассе Сургут — Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП. Находящаяся за рулем Subaru женщина выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с легковым автомобилем Nissan Almera. Жертвами аварии стали водители двух транспортных средств и пассажир второй иномарки. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего ДТП.