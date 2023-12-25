В Москве двое мужчин в состоянии наркотического опьянения устроили массовое ДТП, пытаясь скрыться от правоохранителей, сообщила пресс-служба Росгвардии. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить злоумышленников.
Инцидент произошел на севере столицы, где в поле зрения росгвардейцев попал автомобиль, объявленный в розыск. Водитель при виде правоохранителей попытался скрыться, повредив при этом несколько машин.
Водитель игнорировал требования остановиться и продолжал создавать аварийную обстановку на дороге. Правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов, после чего машина наконец остановилась.
В салоне автомобиля были двое уроженцев Республики Мордовия в возрасте 24 и 26 лет, по всем признакам находившиеся в состоянии наркотического опьянения, — сообщили в Росгвардии.
Двоих подозреваемых задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. В результате применения оружия никто не пострадал.
Ранее в Москве автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся в результате массового ДТП на МКАД. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения. В экстренных службах сообщили о гибели двух человек.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.