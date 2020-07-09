Хабаровчане прокомментировали задержание Фургала

https://static.news.ru/photo/55ff8caa-c1e3-11ea-80b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и обвинения в организации убийств, ему предъявляемые, стали шоком для всего региона, заявил адвокат, председатель Комитета по защите прав предпринимателей в сфере правоохранительной деятельности регионального отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Пензин. А экс-председатель краевой Законодательной думы Сергей Луговской воздержался от оценок произошедшего, побоявшись быть «слишком субъективным».

Тяжесть обвинений шокирует всех, но это пока не позволяет нам судить о человеке плохо или хорошо... Если он причастен к совершению этих преступлений, это шок для всего Хабаровского края, и, я думаю, для всей страны, — заявил в эфире радио Sputnik Дмитрий Пензин.

Он уточнил, что «в 2005 году постоянно кого-то убивали, пачками: детей, не детей, предпринимателей, не предпринимателей. Время там такое было, очень плохое». Пензин выразил надежду, что в скором времени станет известно, почему в отношении Фургала ранее не вскрылись эти обстоятельства, «почему 15 лет прошло и только раскрыли дело», он также подчеркнул, что у хабаровчан осталось много вопросов по этому поводу.

Этим следствие занимается, я не хотел бы давать свои оценки. Я конечно слежу за тем, что происходит, но сказать особо не могу — могу быть слишком субъективен, если выскажу своё мнение в отношении работы губернатора, — прокомментировал громкое задержание Сергей Луговской.

Как писал NEWS.ru, Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).