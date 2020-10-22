Губернатора Беглова попросили не называть троллейбусы именами адмиралов

https://static.news.ru/photo/4584ccdc-1481-11eb-be34-fa163e074e61_660.jpg Фото: electrotrans.spb.ru

Ассоциация общественных организаций военно-морского флота попросила губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова запретить комитету по транспорту называть новые троллейбусы «Адмирал» именами прославленных командующих.

Так, комитет по транспорту решил присвоить имена прославленных адмиралов троллейбусам и провести парад этих машин, приуроченный к 324-й годовщине создания флота России. Однако, по мнению адмиралов, такое отношение в корне дискредитирует высшее флотское звание.

Мы — люди,которые просят уважать память. Как можно иметь великого адмирала Ушакова и дойти до троллейбуса, — отметил контр-адмирал Всеволод Хмыров, слова которого приводят «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что заведения общественного питания Санкт-Петербурга до 29 ноября 2020 года не смогут работать в ночное время суток, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Дополнительно предусматривается введение уникальных QR-кодов, которые будут подтверждать соответствие заведений требованиям безопасности.