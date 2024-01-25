Уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, являвшийся командиром сбитого под Белгородом борта Ил-76, — настоящий герой, написал в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Действия украинского руководства, которое отдало приказ о сбитии самолета он сравнил с подлым ударом в спину. Губернатор также отметил подвиг экипажа самолета, который увел подбитое воздушное судно от села Яблоново во избежание жертв среди гражданского населения.

Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин <...>. То, что произошло, — подлый и трусливый удар в спину, — говорится в сообщении.