Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре в Пермском крае Губернатор Махонин: шестеро пострадавших при пожаре под Пермью госпитализированы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Куеда горят несколько домов, пострадали шесть человек, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. По его словам, пятерых уже доставили в местную больницу, еще один находится в пути. При этом двое госпитализированных находятся в реанимации.

На месте работают экстренные службы... Дал поручение Министерству территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации, — написал он.

Глава региона добавил, что пожарным удалось локализовать возгорание, угрозы распространения огня больше нет. Экстренные службы продолжают работать на месте, добавил он.

Как отмечает Telegram-канал «112», среди пострадавших есть двое детей: 6 и 11 лет. По данным канала, у них ожоги, рваные раны, а также отравление угарным газом. Отмечается, что пожар локализован на площади в 180 квадратных метров. Предварительно, причиной воспламенения стала разгерметизация трубы с газом.

Изначально появилась информация, что грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае. Отмечалось, что горят три цистерны в составе поезда. Позже эти данные опровергли в РЖД. Там пояснили, что происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.