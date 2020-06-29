Губернатор Марий Эл продлил режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/a91d8fe2-ba11-11ea-a830-fa163e074e61_660.jpg Александр Евстифеев Фото: mari-el.gov.ru

Режим повышенной готовности в республике Марий Эл продлён до 17 июля включительно, соответствующие изменения внесены в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» губернатором Александром Евстифеевым.

Согласно сообщению пресс-службы главы региона, в республике по-прежнему не допускается проведение массовых мероприятий. Как уточняет ТАСС, данное ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов, в том числе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, мероприятий по выдвижению кандидатов и последующему сбору подписей в их поддержку, за исключением агитационных мероприятий с очным присутствием граждан.

В настоящее время в республике Марий Эл действует второй этап снятия ограничений: жители региона могут посещать магазины с площадью торгового зала до 800 кв м. Ослабления также коснулись работы детских стоматологий, спортзалов и фитнес-центров.

По данным на 29 июня, российские медики за сутки выявили в стране 6719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах. За минувшие 24 часа скончались 93 гражданина с COVID-19. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166. За последние сутки в РФ выздоровели 4343 пациента. Всего в стране число исцелившихся достигло 403 430.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Институт Джона Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803. 685 164 гражданина выписались.

На второй строчке — Бразилия: 1 344 143 случаев COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как ранее писал NEWS.ru, в двух регионах России за сутки не выявили заразившихся коронавирусом.