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Губернатор Иркутской области заразился COVID-19

08:46, 26 октября 2020
Игорь Кобзев Игорь Кобзев Фото: irkobl.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом журналистам 26 октября сообщили представители пресс-службы правительства региона.

Ранее на своей официальной странице в социальной сети Кобзев писал, что в области идёт подготовка дополнительных больничных коек для заболевших коронавирусом. На территории региона уже наступили минусовые температуры, и люди, стоящие в очереди рядом с диагностическим центром в Иркутске, могут погреться в установленных главком МЧС рядом со зданием палатках, заявил губернатор.

Позднее в региональном правительстве сообщили, что сам Кобзев заразился коронавирусом.

Тест положительный, губернатор работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо, — цитирует сообщение ТАСС.

По последней информации, в Иркутской области за время пандемии коронавирусом заразились 23 398 человек. Жертвами инфекции стали 376 местных жителей, выздоровели 18 859 пациентов с диагностированным COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заразился коронавирусной инфекцией нового типа.

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