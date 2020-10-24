Губернатор Иркутской области заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/cf7c65b4-174f-11eb-8133-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кобзев Фото: irkobl.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом журналистам 26 октября сообщили представители пресс-службы правительства региона.

Ранее на своей официальной странице в социальной сети Кобзев писал, что в области идёт подготовка дополнительных больничных коек для заболевших коронавирусом. На территории региона уже наступили минусовые температуры, и люди, стоящие в очереди рядом с диагностическим центром в Иркутске, могут погреться в установленных главком МЧС рядом со зданием палатках, заявил губернатор.

Позднее в региональном правительстве сообщили, что сам Кобзев заразился коронавирусом.

Тест положительный, губернатор работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо, — цитирует сообщение ТАСС.

По последней информации, в Иркутской области за время пандемии коронавирусом заразились 23 398 человек. Жертвами инфекции стали 376 местных жителей, выздоровели 18 859 пациентов с диагностированным COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заразился коронавирусной инфекцией нового типа.