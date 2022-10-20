Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины снова обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что всего было зафиксировано три прилета снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. По словам Гладкова, пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе зафиксирован прилет трех снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет. Все работники переведены в безопасное место и на дистант до понедельника, — заявил Гладков.

19 октября город Шебекино также подвергся обстрелам. По словам Гладкова, пострадали три человека, они госпитализированы.

Ранее глава Белгородской области рассказал о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары пришлись по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате атаки пострадал один человек.

В свою очередь глава УВКПЧ Равина Шамдасани заявила, что удары ВСУ по Белгородской области вызывают беспокойство в ООН. Она указала на обстрелы украинской армии, из-за которых были повреждены белгородские электростанции.