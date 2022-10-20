УВКПЧ выразило беспокойство из-за обстрелов ВСУ по Белгородской области Пресс-секретарь УВКПЧ Шамдасани: обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ вызывают беспокойство

Фото: t.me/belgorod01/Global Look Press

Удары ВСУ по Белгородской области вызывают беспокойство, заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани. В разговоре с РИА Новости она указала на обстрелы украинской армии, из-за которых были повреждены белгородские электростанции.

Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения, — ответила Шамдасани на вопрос журналистов о том, как ООН оценивает удары ВСУ по Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Он отметил, что все трое были госпитализированы. Глава области подчеркнул, что врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

До этого глава Белгородской области рассказал о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары пришлись по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате атаки пострадал один человек.