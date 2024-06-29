Голый житель Севастополя с особой жестокостью избил пенсионерок В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок

В Севастополе задержали обнаженного местного жителя, который жестоко избил двух пенсионерок, стоявших с собакой на остановке, пишет Telegram-канал Baza. Известно, что одна из пострадавших поступила в больницу с переломом ноги.

По предварительным данным, мужчина без объяснения причин набросился на пожилых женщин: повалив их на землю, злоумышленник продолжил наносить удары ногами, в том числе и в область головы. Затем мужчина решил напасть еще на двух прохожих, однако на этот раз ему оказали сопротивление. Сообщается, что нападавшего задержали патрульные, мотивы его агрессивных действий пока неизвестны.

Ранее Краснодаре двое молодых людей повалили на землю дворника-пенсионера и избили. По данным СМИ, пожилой мужчина вступился за уборщицу, сделавшую замечание юношам — один из них справил нужду на угол дома.

До этого в Санкт-Петербурге в реанимацию с переломом носа, порезами и травмами головы доставили 33-летнюю местную жительницу. Подозреваемым в избиении оказался участник СВО, который познакомился с девушкой два месяца назад в социальных сетях.

В петербургском парке 35-летнюю местную жительницу избили и заставили выпить жидкость для розжига. Злоумышленником оказался молодой человек девушки, а причиной ссоры стало ее желание прекратить отношения.