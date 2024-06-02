Россиянку избили и заставили выпить жидкость для розжига РЕН ТВ: в Петербурге женщину избили и заставили выпить жидкость для розжига

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В парке Петербурга 35-летнюю местную жительницу избили и заставили выпить жидкость для розжига. Как сообщает РЕН ТВ злоумышленником оказался молодой человек 35-летней петербурженки. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что девушка отправилась со своим молодым человеком на ночной пикник, однако пара поругалась из-за того, что девушка предложила расстаться. В ярости молодой человек несколько раз ее ударил, а в ответ на просьбу дать воды протянул бутылку с жидкостью для розжига. Петербурженка успела сделать несколько глотков, что привело к ожогу пищевода.

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