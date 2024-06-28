Появились детали избиения пожилого дворника в Краснодаре В Краснодаре двое юношей избили пенсионера-дворника из-за замечания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре двое местных жителей избили пенсионера-дворника после замечания, и продолжали избивать его, когда он лежал на земле, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар». За пожилого мужчину вступились двое случайных прохожих, они, применив силу, прогнали злоумышленников.

По предварительным данным, конфликт изначально произошел между молодыми людьми и уборщицей — женщина заметила, как один из них справил нужду на угол дома. В ответ на претензии один из юношей несколько раз, что услышал дворник. Сразу после замечания молодые люди набросились на него и повалили на землю, а затем продолжили избивать его. Уже на помощь пожилому мужчине подоспели двое мужчин, проходивших мимо.

СК Москвы сообщил о завершении расследования дела об убийстве мужчины 1993 года рождения прямо на рабочем месте. Коллега мужчины избил его, а после залил в рот монтажную пену. Сам задержанный, 31-летний житель столицы, свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в петербургском парке 35-летнюю местную жительницу избили и заставили выпить жидкость для розжига. Злоумышленником оказался молодой человек жительницы Северной столицы, а причиной ссоры стало желание девушки прекратить отношения.