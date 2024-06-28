Москвич пойдет под суд за то, что залил коллеге рот монтажной пеной

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В Москве завершено расследование дела в отношении 31-летнего мужчины, который избил на рабочем месте коллегу и залил его рот монтажной пеной, сообщает пресс-служба управление Следственного комитета столицы. Убийство произошло 9 апреля 2024 года. Фигурант был в этот момент пьяным.

В подвальном помещении одной из столичных организаций, расположенных на Таганской площади в городе Москве, в ходе конфликта нанес своему знакомому 1993 года рождения множественные удары руками и ногами в область головы. После этого, подыскав на месте преступления баллон со строительной монтажной пеной, распылил ее в дыхательные пути, — рассказали в Следкоме.

Пострадавший скончался от полученных повреждений на месте. В ходе расследования получены заключения более 10 судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие. Обвиняемый вину признал и раскаялся.