Голикова: в РФ девять регионов перешли ко второму этапу снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/72f98072-b261-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять регионов России уже перешли на второй этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

По её словам, в данное время 53 субъекта находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй, ещё шесть регионов страны готовы к переходу на первый этап снятия ограничений. Об этом сообщается в видео, опубликованном на сайте Кремля.

Голикова добавила, что на первый этап отмены карантинных мер сейчас выходят там, где распространение коронавируса началось позже. Она подчеркнула, что в субъектах ограничения снимают постепенно, чтобы не пришлось потом к ним возвращаться в случае обострения ситуации, уточняет РБК.

Рекомендации по выходу из режима ограничений разработал Роспотребнадзор. На первом этапе разрешены прогулки и занятия спортом, возобновляют работу непродовольственные магазины маленькой площади. На следующем этапе разрешается открытие магазинов большей площади, некоторых образовательных организаций. Третий этап предполагает полную отмену ограничений.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласовал этапность выхода из режима самоизоляции, а также меры по поддержке экономики.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн предостерёг регионы России от преждевременной отмены ограничений. По его мнению, поэтапная отмена имеет логические и медицинские основания, но должна быть осторожной. Альштейн подчеркнул, что в случае отмены ограничений нужно сохранять масочный режим, писал NEWS.ru.

По данным на 19 июня, более 453 тысяч человек скончались в мире от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии. Из них 4,3 тысячи умерли за последние сутки. Днём ранее этот показатель составлял 5,2 тысячи.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч меньше, чем сутками ранее.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна остаётся на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. Россия занимает третью строчку в этом рейтинге — 561 тысяча случаев заражения и 7,6 тысячи летальных исходов.

В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

За время пандемии в мире выздоровели 4,1 млн пациентов. В России болезнь победили более 313,9 тысячи человек.