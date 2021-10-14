Главу Хакасии могут досрочно отправить в отставку

В администрации президента планируют досрочную отставку главы Хакасии члена КПРФ Валентина Коновалова, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией в регионе. Полномочия чиновника истекают только в 2023 году, однако он может оставить губернаторское кресло уже зимой — весной 2022 года.

Вероятным преемником 33-летнего Коновалова называется 50-летний депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» Сергей Сокол.

В избирательной компании 2018 года Коновалов участвовал в качестве «технического кандидата», чьё выдвижение было согласовано тогдашним главой республики Виктором Зиминым. Сейчас он остаётся единственным губернатором от оппозиции, не согласованным с Кремлем.

По словам собеседника издания, на рейтинг главы Хакасии негативно повлияли проблемы с зарплатами и наполнением бюджета, его неспособность повлиять на работающие в регионе крупные предприятия, в частности, «Русал». Кроме того, Хакасия занимает последнее место в стране по уровню доверия губернаторам.

Накануне сообщалось, что бывший силовик и охранник президента Миронов пoдал в отставку с поста губернатора Ярослaвской области. В этом регионе «Единая Росcия» показала один из худших результатов в стране на выборах в Госдуму — менее 30% голосов.

По мнению политолога Константина Калачёва, отставки губернаторов вызваны грядущими президентскими выборами в России в 2024 году.