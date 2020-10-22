Глава Сургута запретил выгонять из транспорта детей без масок

https://static.news.ru/photo/5687b63e-1472-11eb-a34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Сургута Вадим Шувалов назвал недопустимой практику высаживания из общественного транспорта детей без защитных масок.

Я считаю такую практику неприемлемой. Ребёнок в любом случае должен доехать домой или в школу, и выгонять его на холод нельзя ни при какой ситуации, — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что ему известно по меньшей мере о трёх подобных инцидентах. В связи с этим с руководителями транспортных компаний проведено совещание. К виновным применены меры дисциплинарного характера.

Шувалов добавил, что в случае если ребёнок едет без маски, «его нужно мягко пожурить и выдать ему средства индивидуальной защиты». Он заверил, что городские автобусы снабдят ими дополнительно.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выгонять из него людей без защитных масок. Пользователей соцсетей возмутило такое высказывание градоначальника.