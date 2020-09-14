Глава Самарской области предрёк региону серьёзные проблемы из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7170fa6a-f72a-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что не исключает серьёзных проблем в экономике региона в случае роста заболеваемости гриппом и коронавирусом.

Об этом он сказал на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на сегодняшний день в Самарской области очень низкие темпы вакцинации.

Если сейчас одновременно накроет две волны — COVID и грипп, — нагрузка на систему здравоохранения станет критической. Это может привести к серьёзным ограничениям работы экономики, — заявил Азаров.

Во избежание такой ситуации власти намерены ускорить поставки вакцин от гриппа и коронавируса. Кроме того, руководство региона планирует завершить прививочную кампанию до конца октября. На сегодняшний день в Самарской области от гриппа привиты 148 тыс. человек, что составляет лишь 5% населения региона. Для этого понадобилась четверть имеющегося в области объёма вакцин. При этом следующая поставка ожидается только в октябре, передаёт 63.RU.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что добровольцы хорошо перенесли испытания вакцины от COVID-19. Сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 человек.