Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом. Чиновник сообщил о диагнозе в эфире местного телекомпании «Осетия-Ирыстон».
Сам заболел. Желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь. <...> Я прошу вас: избегайте мест массового скопления, а если вы куда-то выходите, обязательно, чтобы были средства индивидуальной защиты, — цитирует Гогичаева «Интерфакс-Юг».
В министерстве здравоохранения уточнили, что Гогичаев взял больничный.
Как писал NEWS.ru, в республике COVID-19 выявили почти у 2,4 тысячи жителей. Выздоровели около 1,2 тысячи пациентов, 22 человека скончались.
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