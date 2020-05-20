Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

Сам заболел. Желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь. <...> Я прошу вас: избегайте мест массового скопления, а если вы куда-то выходите, обязательно, чтобы были средства индивидуальной защиты, — цитирует Гогичаева «Интерфакс-Юг».