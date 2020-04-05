Глава Крыма сообщил о новом случае коронавируса в республике

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Новый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, гражданин, проживающий в Ялте, вернулся из Мексики через Москву. Сейчас он находится в больнице.

Все контакты отлеживаются. Посмотрим, какая будет динамика, — добавил он.

Аксёнов также уточнил, что всего в Крыму зафиксировано 21 случай коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что крымчане должны соблюдать карантинные меры, которые помогают предотвратить распространение COVID-19, до 30 апреля.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.