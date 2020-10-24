Глава Дагестана раскритиковал рестораторов за иностранные названия

https://static.news.ru/photo/840d3ee0-161a-11eb-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов выразил недовольство тем, что владельцы местных кафе и ресторанов дают заведениям иностранные названия, и предложил отказаться от такой практики.

Если какое-то кафе, то обязательно «Сан-Франциско», «Лос-Анджелес», «Гавана». Других букв нет, кроме латинских? Когда всё зло идёт оттуда. А мы их позиционируем, — цитирует его РИА Новости.

По словам Меликова, от таких названий у него возникает ощущение нахождения в «чикагских трущобах». Он порекомендовал называть заведения общепита соответственно месту их нахождения.

Меликов также раскритиковал архитектурный облик Махачкалы, обратив внимание на вывески торговых объектов и рекламные щиты.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане заработал общественный патруль, который следит за соблюдением масочного режима. Он был организован местным Минмолодёжи по поручению Меликова.