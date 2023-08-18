Глава Дагестана Меликов заявил о «немыслимом» износе электросетей в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие необходимого финансирования привело к немыслимому износу электросетей в Дагестане, заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов, подводя итоги доклада на заседании президиума Госсовета. По его словам, данный вопрос выходит за рамки полномочий региональной власти и требует решений на федеральном уровне.

Износ наших сетей действительно немыслимый, а сегодняшняя работа ответственной компании недостаточная, в том числе в связи с отсутствием необходимых средств, — рассказал Меликов.

Глава региона подчеркнул, что по факту отключений электричества необходимо провести проверку и задействовать экстренные меры. Он выразил надежду на то, что соответствующие решения будут приняты.

За последние 10 дней жители Дагестана провели около пяти протестных акций из-за отсутствия электричества. Некоторые из участников протеста перекрывают автомобильные трассы. Отмечается, что энергетики объяснили отключения света в регионе сильной жарой. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать еще более продолжительных перерывов в подаче электричества. Глава региона уже обратился к руководителю ПАО «Россети» Андрею Рюмину с просьбой ускорить ремонтные работы.