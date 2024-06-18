«Проглатывают добычу целиком»: гигантских хищных пиявок заметили в Приморье Ученые обнаружили гигантских хищных пиявок в Приморье

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Российские и японские ученые обнаружили группу гигантских пиявок-эндемиков, обитающих только в Приморском крае, сообщается на сайте «Дикая природа России». По данным специалистов, эти хищные пиявки вышли на сушу, в отличие от водных сородичей, и питаются беспозвоночными.

Во время исследования было выявлено два вида из рода orobdella: O. ghilarovi Nakano et Prozorova и O. ganini Nakano et Prozorova. Они оказались филогенетически близки к пиявкам, обитающим на японском острове Хоккайдо, — говорится в сообщении.

Последние из них имеют гигантский размер до 17 сантиментов. Пойманную добычу хищные пиявки проглатывают целиком, после чего долгое время переваривают. По мнению ученых, обнаруженные пиявки обитают только в дальневосточных кедрово-широколиственных лесах в низкогории, где нет человека.

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