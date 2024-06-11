Опасных испанских слизней обнаружили в Москве В Москве нашли испанский слизней, которые переносят кишечную палочку

Фото: Агентство «Москва»

В Москве нашли опасных испанских слизней, которые переносят кишечную палочку, нематоды и гельминты, рассказал в беседе с «Москвой 24» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин. По его словам, испанские слизни появились в столице еще около 10 лет назад.

Эксперт объяснил, что тогда этих слизней, скорее всего, завезли из Европы вместе с посадочным материалом. Их ни в коем случае нельзя трогать руками, поскольку можно заразиться паразитами.

Однако не следует утверждать, что испанские слизни заполонят столицу, отметил Кунафин. Из-за того что в России холодная зима в отличие от европейской, выживают далеко не все эти вредители.

Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований, — добавил специалист.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных заявила, что пиво может помочь дачникам в борьбе со слизнями в огороде. По ее словам, эти вредители испытывают слабость к хмельному напитку, а потому ловушки с пивом помогут поймать слизней и избавиться от них. Агроном добавила, что кроме пива со слизнями можно бороться при помощи скорлупы от грецких орехов.