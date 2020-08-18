Гидрометцентр: сентябрь будет тёплым и не очень дождливым

https://static.news.ru/photo/28be8f52-e1be-11ea-a35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: castleguard /pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре в России будет тёплая погода и не очень много осадков.

Как отметил метеоролог, температура либо будет соответствовать климатической норме, либо будет выше неё, а осадки будут в пределах нормы или ниже.

Сентябрь не обещает быть слишком «мокрым» месяцем. Без осенних дождей, конечно, не обойтись, но осадки прогнозируются в пределах нормы и ниже неё. Избыток осадков нигде не прогнозируется, — процитировали метеоролога в «Российской газете».

Как сообщил Роман Вильфанд, прогноз касается европейской части России, Урала и Западной Сибири. Однако прогноз пока предварительный.

В нём можно описать только самые общие контуры или тенденции погодного сценария. Поэтому прогноз получается кратким, отличным от того, какой мы обычно выпускаем в конце каждого месяца. Можно лишь сказать, что это прогноз отрицания холодного сентября <...> Сейчас мы не можем сказать, что первое сентября, например, будет прохладным, а во второй половине месяца потеплеет или наоборот, — привели слова метеоролога в газете.

Он добавил, что более точного прогноза стоит ждать 31 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в сентябре ждёт температура более 11 градусов. Метеоролог отметил, что сейчас нельзя сказать, какие дни будут холодными, а какие тёплыми.