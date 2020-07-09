Генпрокуратура взяла на контроль ЧП в Рузе

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проконтролируют устранение нарушений закона вследствие прорыва дамбы в Рузском городском округе Московской области.
Прокуроры оценят соблюдение законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проконтролируют восстановление имущественных прав граждан, — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в случае необходимости будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования и дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц местных органов власти.
Как писал NEWS.ru, из-за мощных ливней 8 июля в Рузе прорвало дамбу, в результате чего водой затопило около 30 приусадебных участков и смыло два дома. Были размыты дороги в деревнях Румянцево, Константиново, Тишино, Таблово, Слобода, Борзецово. Местные жители рассказали, что власти предупредили о надвигающейся катастрофе заранее, были отключены электричество и газ, а люди эвакуированы. Замначальника ГУ МЧС России по Московской области Сергей Война сообщил, что в настоящее время специалисты оценивают ущерб, причинённый жителям. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь всем пострадавшим в результате этого ЧП. По словам специалистов, угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.