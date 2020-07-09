Генпрокуратура взяла на контроль ЧП в Рузе

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Представители «Газпром нефти» заявили о разливе нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении в ЯНАО. Однако они полностью опровергли информацию о сокрытии этого факта.

Информация о сокрытии дочерней компанией «Газпром нефти» информации об утечке небольшого количества нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении ЯНАО является ложной. Также не соответствуют действительности опубликованные в СМИ сообщения об обнаружении...