Фура усыпала фугасами дорогу в Нижегородской области Baza: в Нижегородской области фура опрокинула на дорогу фугасные снаряды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снаряды для танка

В Нижегородской области фура, перевозившая танковые осколочно-фугасные снаряды, столкнулась с грузовиком, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, после столкновения все боеприпасы высыпались на автодорогу. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Baza, инцидент произошел вблизи села Мячково Нижегородской области на трассе М-7. Водитель фуры потерял управление и врезался в ехавший впереди грузовик с цистерной топлива. Уточняется, что разлива топлива не произошло. Все боеснаряды были убраны с дороги.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Тульской области перевернулся зенитный ракетный комплекс С-400. По информации канала, боеприпасы не сдетонировали, угрозы взрыва в регионе нет. В сообщении говорится, что 33-летний водитель в результате аварии сломал руку. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде автомобиля «Газель» на Ленинградском шоссе на севере столицы. ЧП произошло вечером 25 января. По данным Telegram-канала «112», автомобиль принадлежит Министерству обороны.