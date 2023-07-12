ФСБ задержала пособников организации «Хайят Тахрир аш-Шам» под Хабаровском

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали пособников организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС Федеральной службы безопасности. У них изъяли гаджеты с террористическим и экстремистским контентом. Кроме того, силовики выяснили, что мужчины переписывались в соцсетях с действующими боевиками в Сирии.

Задержанные являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Задержанных взяли под стражу.

В апреле этого года суд в Новосибирске приговорил к девяти годам колонии строгого режима иностранного гражданина. Мужчина регулярно осуществлял денежные переводы на счета «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным ФСБ, общая сумма переведенных за границу средств в 2021–2022 годах составила более 200 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что на Сахалине суд приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы. Мужчина помогал в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.