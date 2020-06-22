ФСБ проводит обыски в управлении лесами Алтайского края

https://static.news.ru/photo/ee274f02-b443-11ea-b98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственно-оперативные действия в управлении лесами Алтайского края. Поводом визита к чиновникам явилось уголовное дело, которое возбуждено по факту превышения должностных полномочий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Других деталей пока не приводится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иркутской области задержана первый замглавы регионального Министерства строительства и дорожного хозяйства. Чиновнице предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).