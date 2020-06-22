ФСБ проводит обыски в управлении лесами Алтайского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственно-оперативные действия в управлении лесами Алтайского края. Поводом визита к чиновникам явилось уголовное дело, которое возбуждено по факту превышения должностных полномочий.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иркутской области задержана первый замглавы регионального Министерства строительства и дорожного хозяйства. Чиновнице предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).
Добавьте наши новости в избранные источники