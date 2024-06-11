ФСБ показала золотой пистолет, машины и украшения на видео задержания в КЧР ФСБ нашла золотой пистолет и украшения у задержанных в КЧР чиновников

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Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии группу сотрудников правоохранительных органов и высокопоставленных чиновников по подозрению в хищении целевых субсидий на госпрограмму по развитию сельского хозяйства в регионе, говорится на сайте ведомства. Общий ущерб от их действий составил около 60 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В особняках подозреваемых прошли обыски, в ходе которых силовики обнаружили позолоченный пистолет, восемь пар элитных часов, ювелирные украшения, несколько телефонов и 3 млн рублей наличными. Видео обысков опубликовал Telegram-канал Mash.

В начале мая Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.

До этого Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшего первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки. По версии следователей, она незаконно получила порядка 123 млн рублей.