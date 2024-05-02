Суд арестовал двух фигурантов, обокравших ФСО на миллионы Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о хищении 43,7 млн рублей у ФСО России

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ, сообщает ТАСС. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Лахтина и Александрова на два месяца с момента их задержания или экстрадиции. Оба обвиняемых скрылись от следствия, — заявил собеседник агентства в правоохранительных органах.

Согласно данным в базе МВД, Лахтин находится в федеральном розыске. Уголовное дело было возбуждено осенью 2022 года. Оно связано с государственным контрактом по разработке и установке ПО для обеспечения правовой информатизации спецсвязи ФСО. Следователи считают, что стоимость контракта была искусственно завышена, а сама программа оказалась непригодной для использования. По делу арестовывали пятерых обвиняемых, но всех отпустили под домашний арест.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшего первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки. По версии следователей, она незаконно получила порядка 123 млн рублей.