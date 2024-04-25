Суд арестовал экс-замглавы правительства Подмосковья за крупную взятку Суд арестовал экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову до 15 июня

Фото: t.me/moscowcourts*

Светлана Стригункова

Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня экс первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, обвиняемую в получении крупной взятки, передает РИА Новости. По версии следователей, она незаконно получила порядка 123 млн рублей.

Избрать в отношении Стригунковой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 июня, — говорится в сообщении.

Следствие наставило на необходимости ареста из-за связей обвиняемой, которыми она может воспользоваться для избежания уголовного преследования. Предполагается, что у нее есть зарубежная недвижимость, оформленная на подставных лиц. Стригункова отрицала наличие зарубежной недвижимости и просила домашний арест в городе Видное, чтобы ухаживать за больными родственниками.

О задержании Стригунковой стало известно 24 апреля. В правоохранительных органах сообщили, что бывшую чиновницу задержали в Москве. В настоящий момент следствие устанавливает того, кто передал ей взятку.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. На кадрах Иванов предстал в военной форме в стеклянной камере для обвиняемых.

В конце марта заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника Елену Ягодкину отправили под арест на два месяца, до 26 мая. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.