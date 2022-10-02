Финалистка конкурса красоты «Мисс Крым. Весна 2022» Ольга Валеева спела песню «Червона Калина», которая стала гимном националистов Украины, сообщает «Говорит Москва». Видео, на котором 34-летняя жительница Крымского полуострова исполняет композицию, загрузила ее подруга в социальных сетях, указав в геотеге город Симферополь.
Видеофрагмент уже удален, однако в аккаунте девушки можно найти другое недавнее видео с Валеевой, на котором видно, как девушки исполняют националистическую песню и выпивают пиво на балконе.
После появление видео в соцсети Валееву начали критиковать ее подписчики.
10 сентября, в Бахчисарае прошла свадьба, на которой и прозвучала «Червона калина» на украинском языке, являющаяся боевой песней «Организации украинских националистов» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). После того как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.