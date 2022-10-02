Финалистка конкурса «Мисс Крым» Валеева спела гимн националистов Украины

Финалистка конкурса красоты «Мисс Крым. Весна 2022» Ольга Валеева спела песню «Червона Калина», которая стала гимном националистов Украины, сообщает «Говорит Москва». Видео, на котором 34-летняя жительница Крымского полуострова исполняет композицию, загрузила ее подруга в социальных сетях, указав в геотеге город Симферополь.

Видеофрагмент уже удален, однако в аккаунте девушки можно найти другое недавнее видео с Валеевой, на котором видно, как девушки исполняют националистическую песню и выпивают пиво на балконе.

После появление видео в соцсети Валееву начали критиковать ее подписчики.

10 сентября, в Бахчисарае прошла свадьба, на которой и прозвучала «Червона калина» на украинском языке, являющаяся боевой песней «Организации украинских националистов» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). После того как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.